Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 19 сентября 2020
Штутгарт
19.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Фрайбург
71'
С. Калайджич
81'
Силас
8'
Н. Петерсен
26'
Р. Салаи
48'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
90'
+6
Желтая карточка
Л. Кюблер
89'
Замена
А. Абраши
️️️️
В. Грифо
88'
Замена
М. Гульде
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 2:3!
Силас
81'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
Р. Массимо
78'
Замена
М. Сиссе
️️️️
М. Климович
78'
77'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
77'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
ГОЛ! 1:3!
С. Калайджич
Пас отдал
Д. Дидави
71'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Камински
65'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Г. Кастро
60'
48'
ГОЛ! 0:3!
В. Грифо
Пас отдал
Л. Хелер
Желтая карточка
Силас
44'
35'
Желтая карточка
Л. Хелер
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Дидави
25'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
3-2-2-3
1
Кобель
3
Антон
35
Камински
2
Кемпф
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
15
Массимо
40
Климович
10
Дидави
26
Силас
4-1-3-2
21
Мюллер
7
Шмид
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Салаи
11
Чон
32
Грифо
18
Петерсен
9
Хелер
40
Климович
70
Сиссе
70
Сиссе
40
Климович
15
Массимо
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
15
Массимо
8
Кастро
10
Клемент
10
Клемент
8
Кастро
35
Камински
11
Калайджич
11
Калайджич
35
Камински
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
11
Чон
5
Гульде
5
Гульде
11
Чон
32
Грифо
6
Абраши
6
Абраши
32
Грифо
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
3
Борна Соса
ЛЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Фрайбург
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+