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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 13 февраля 2021
Штутгарт
13.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Герта
45+2'
С. Калайджич
82'
Л. Нец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Замена
М. Климович
️️️️
С. Калайджич
86'
Замена
М. Сиссе
️️️️
Ф. Ферстер
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нец
79'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Миттельштадт
79'
Замена
М. Леки
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
А. Каразор
69'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Э. Томми
68'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
68'
58'
Замена
С. Хедира
️️️️
С. Аскасибар
58'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
К. Пентек
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
45'
+2
38'
Желтая карточка
П. Пекарик
13'
Желтая карточка
К. Пентек
Желтая карточка
К. Мавропанос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
Герта
1
Александер Шволов
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
15
Мавропанос
16
Каразор
23
Мангала
3
Эндо
27
Томми
10
Ферстер
26
Силас
11
Калайджич
4-1-2-1-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
15
Альдрете
4
Штарк
7
Миттельштадт
29
Тусар
25
Аскасибар
6
Гендузи
14
Лукебакио
9
Пентек
10
Кунья
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
10
Ферстер
70
Сиссе
70
Сиссе
10
Ферстер
11
Калайджич
40
Климович
40
Климович
11
Калайджич
27
Томми
10
Дидави
10
Дидави
27
Томми
7
Миттельштадт
25
Нец
25
Нец
7
Миттельштадт
22
Пекарик
7
Леки
7
Леки
22
Пекарик
25
Аскасибар
28
Хедира
28
Хедира
25
Аскасибар
9
Пентек
28
Радоньич
28
Радоньич
9
Пентек
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
8
Науиру Ахамада
ЦП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Штутгарт - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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