Сергей Николаев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)