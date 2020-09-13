Владимир Осипов - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Осипов
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|1
|0
|0
|0
|0
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|4:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|13.10.2020
|59' -74'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.09.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.09.2020
|84' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|90'