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Макси Перейра
Статистика
Макси Перейра - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1984 (42)
#2 | Защитник
173 см | 68 кг
Уругвай
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Кубок Америки 2016
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Кубок Америки 2015
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
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Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/4 финала
Порту
1 : 4
17.04.2019
Ливерпуль
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
2 : 0
09.04.2019
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Порту
3 : 1
06.03.2019
Рома
103' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Рома
2 : 1
12.02.2019
Порту
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Галатасарай
2 : 3
11.12.2018
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Порту
3 : 1
28.11.2018
Шальке-04
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Порту
4 : 1
06.11.2018
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Локомотив
1 : 3
24.10.2018
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Порту
1 : 0
03.10.2018
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Шальке-04
1 : 1
18.09.2018
Порту
1' - 90'
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