Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Кубок Америки 2015 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008