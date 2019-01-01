Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Греция. Суперлига 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020