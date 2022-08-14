Томаш Малински - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Малински
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|67
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Малински
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|7
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|88' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.11.2022
|62' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|82' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|76'
|30.08.2022
|71' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|64' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|82' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|86' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)