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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Яблонец
Пардубице - Яблонец: обзор матча 08 октября 2022
Пардубице
08.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Яблонец
71'
М. Хлаваты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Яблонец
Желтая карточка
М. Члумецки
90'
+7
Желтая карточка
К. Вацек
90'
+7
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Хлаваты
80'
Замена
P. Kurka
️️️️
М. Хелешич
80'
79'
Замена
В. Патрак
️️️️
В. Сейк
79'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Кроб
Замена
E. Tischler
️️️️
Д. Яношек
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Хлаваты
Пас отдал
Д. Костка
71'
56'
Желтая карточка
Я. Кроб
Замена
V. Sychra
️️️️
T. Zahradníček
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
3-2-5
35
Маркович
4
Члумецки
27
Влчек
20
Хелешич
6
39
Яношек
2
Гранац
19
Хлаваты
9
31
Костка
23
4-2-1-3
1
Гануш
16
Кроб
27
Коолс
21
Полидар
44
Акпудже
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Йовович
10
Сейк
19
Храмоста
8
Хайденрайх
19
Хлаваты
7
Вацек
7
Вацек
19
Хлаваты
20
Хелешич
26
26
20
Хелешич
39
Яношек
14
14
39
Яношек
23
28
28
23
10
Сейк
10
Патрак
10
Патрак
10
Сейк
16
Кроб
10
Шулц
10
Шулц
16
Кроб
Остались в запасе
Пардубице
Яблонец
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пардубице - Яблонец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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