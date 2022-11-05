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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Яблонец
Сигма - Яблонец: обзор матча 05 ноября 2022
Сигма
05.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Яблонец
32'
P. Zifcak
71'
М. Хытил (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Яблонец
77'
Замена
М. Чернак
️️️️
Я. Храмоста
Замена
Я. Водганел
️️️️
J. Navratil
77'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
А. Русек
77'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Хытил
71'
70'
Желтая карточка
I. Konda
Замена
️️️️
P. Zifcak
70'
62'
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Йовович
62'
Замена
I. Konda
️️️️
Д. Хайденрайх
62'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Д. Гоушка
Желтая карточка
P. Zifcak
61'
59'
Желтая карточка
В. Йовович
40'
Красная карточка
В. Сейк
ГОЛ! 1:0!
P. Zifcak
Пас отдал
А. Русек
32'
8'
Замена
М. Сурзин
️️️️
М. Полидар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Сигма
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Филип Зорван
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
3-3-4
7
Брейте
32
21
Змозла
30
Хватал
30
8
13
Хытил
19
Враштил
1
11
9
Русек
3-3-1-3
1
Гануш
27
Коолс
44
Акпудже
21
Полидар
27
Кратохвил
10
Шулц
8
Гоушка
8
Йовович
10
Сейк
8
Хайденрайх
19
Храмоста
30
77
Водганел
77
Водганел
30
9
Русек
8
Зорван
8
Зорван
9
Русек
21
Полидар
23
Сурзин
23
Сурзин
21
Полидар
8
Гоушка
7
Поважанец
7
Поважанец
8
Гоушка
8
Хайденрайх
23
23
8
Хайденрайх
19
Храмоста
95
Чернак
95
Чернак
19
Храмоста
8
Йовович
26
Малински
26
Малински
8
Йовович
Остались в запасе
Сигма
Яблонец
38
Якуб Покорны
ЦЗ
33
Томаш Златохлавек
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
93
Adam Richter
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
33
Томаш Златохлавек
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Сигма - Яблонец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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