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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Яблонец
Слован - Яблонец: обзор матча 22 октября 2022
Слован
22.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Яблонец
41'
М. Рабушич
75'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Яблонец
83'
Замена
В. Патрак
️️️️
В. Йовович
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Висински
83'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
К. Фридек
83'
77'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Храмоста
ГОЛ! 2:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
Д. Висински
75'
72'
Желтая карточка
Д. Гоушка
Желтая карточка
Ф. Пребсл
70'
66'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Я. Кроб
64'
Желтая карточка
Я. Храмоста
Желтая карточка
Д. Висински
64'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
60'
Замена
D. Preisler
️️️️
K. Meszaros
60'
Желтая карточка
K. Meszaros
56'
52'
Желтая карточка
Д. Хайденрайх
50'
Желтая карточка
М. Кратохвил
ГОЛ! 1:0!
М. Рабушич
Пас отдал
Л. Черв
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Денис Висински
АП
0
K. Meszaros
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
4-1-1-4
82
4
Плехаты
40
Таловеров
3
Микула
98
Пребсл
8
Фридек
9
Висински
0
7
Рабушич
10
ван Бурен
6
Черв
4-2-1-3
1
Гануш
16
Кроб
44
Акпудже
21
Полидар
27
Коолс
8
Гоушка
27
Кратохвил
8
Йовович
10
Сейк
19
Храмоста
8
Хайденрайх
9
Висински
22
Фукала
22
Фукала
9
Висински
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
8
Фридек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
8
Фридек
0
27
27
0
8
Йовович
10
Патрак
10
Патрак
8
Йовович
16
Кроб
7
Поважанец
7
Поважанец
16
Кроб
19
Храмоста
10
Шулц
10
Шулц
19
Храмоста
Остались в запасе
Слован
Яблонец
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Слован - Яблонец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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