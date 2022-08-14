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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Славия
Яблонец - Славия: обзор матча 14 августа 2022
Яблонец
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Славия
55'
М. Полидар
73'
Я. Храмоста
8'
М. Усор
50'
Я. Гануш (АГ)
61'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Славия
Замена
Т. Малински
️️️️
П. Шулц
86'
78'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Л. Масопуст
ГОЛ! 2:3!
Я. Храмоста
Пас отдал
П. Шулц
73'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Д. Гоушка
71'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
В. Сейк
65'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Йовович
65'
64'
Замена
Я. Громада
️️️️
П. Шевчик
61'
ГОЛ! 1:3!
И. Траоре
Пас отдал
П. Шевчик
59'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Т. Качараба
ГОЛ! 1:2!
М. Полидар
55'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Я. Гануш
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
И. Шранц
46'
Замена
D. Smiga
️️️️
М. Усор
Желтая карточка
В. Сейк
37'
34'
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
В. Йовович
25'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Усор
Красная карточка
М. Сурзин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
26
Томаш Малински
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Daniel Smiga
ЦФ
2-5-1-2
1
Гануш
21
Полидар
23
Сурзин
27
Кратохвил
10
Шулц
7
Поважанец
3
Хюбшман
8
Гоушка
8
Йовович
8
Хайденрайх
10
Сейк
2-1-3-4
30
Мандоус
3
Сантос
33
Качараба
4
Тьехи
8
Масопуст
23
Шевчик
39
Юрасек
26
Шранц
31
Юрасек
8
Усор
11
Тецл
8
Гоушка
27
Кубишта
27
Кубишта
8
Гоушка
10
Шулц
26
Малински
26
Малински
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
19
Храмоста
10
Сейк
8
Йовович
95
Чернак
95
Чернак
8
Йовович
8
Масопуст
99
Олаинка
99
Олаинка
8
Масопуст
33
Качараба
3
Голеш
3
Голеш
33
Качараба
23
Шевчик
14
Громада
14
Громада
23
Шевчик
26
Шранц
12
Траоре
12
Траоре
26
Шранц
8
Усор
9
9
8
Усор
Остались в запасе
Яблонец
Славия
23
Давид Штепанек
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Яблонец - Славия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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