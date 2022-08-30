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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Спарта
Яблонец - Спарта: обзор матча 30 августа 2022
Яблонец
30.08.2022, вторник, 21:00
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
45'
М. Кратохвил
10'
К. Данек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Спарта
Вторая желтая
Я. Кроб
90'
+7
Замена
V. Kadlec
️️️️
Я. Храмоста
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Я. Зелены
89'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Желтая карточка
М. Кратохвил
87'
85'
Желтая карточка
М. Минчев
83'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Янкто
83'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
Замена
П. Шулц
️️️️
В. Йовович
76'
74'
Замена
А. Карабец
️️️️
К. Данек
Замена
Т. Малински
️️️️
Т. Хюбшман
71'
62'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Д. Павелка
60'
Желтая карточка
К. Данек
Вторая желтая
Я. Поважанец
55'
Желтая карточка
Я. Кроб
54'
46'
Желтая карточка
Д. Павелка
46'
Замена
М. Сачек
️️️️
Л. Юлиш
ГОЛ! 1:1!
М. Кратохвил
Пас отдал
Я. Храмоста
45'
Желтая карточка
В. Йовович
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Данек
Желтая карточка
Я. Поважанец
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
9
Кристоф Данек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
3-4-1-2
1
Гануш
16
Кроб
4
Мартинец
23
Сурзин
27
Кратохвил
7
Поважанец
3
Хюбшман
8
Гоушка
8
Йовович
8
Хайденрайх
19
Храмоста
4-4-2
30
Холек
30
Зелены
28
Виснер
4
Серенсен
5
Хойер
9
Данек
18
Садилек
8
Павелка
21
Янкто
39
Юлиш
70
Чванчара
8
Йовович
10
Шулц
10
Шулц
8
Йовович
19
Храмоста
7
7
19
Храмоста
3
Хюбшман
26
Малински
26
Малински
3
Хюбшман
39
Юлиш
61
Сачек
61
Сачек
39
Юлиш
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
9
Данек
9
Карабец
9
Карабец
9
Данек
21
Янкто
17
Минчев
17
Минчев
21
Янкто
8
Павелка
17
Дрчал
17
Дрчал
8
Павелка
Остались в запасе
Яблонец
Спарта
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
Главный тренер
Зденко Фртала
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Яблонец - Спарта
4
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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