Жан Марселен - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Марселен
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Марселен
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|8
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|21.10.2022
|1' -86'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|32'
|15.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|1' -73'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|32'
|02.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|1' -72'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|1' -46'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -72'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|59' 8'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)