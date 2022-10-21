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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Шарлеруа
Серкль Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 21 октября 2022
Серкль Брюгге
21.10.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Шарлеруа
32'
А. Уэда
57'
А. Уэда
73'
Я. Гбоу
90'
Э. Керер
67'
Д. Хейманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Шарлеруа
ГОЛ! 4:1!
Э. Керер
90'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
О. Деман
86'
Замена
К. Равик
️️️️
Ж. Марселен
86'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Л. Лопеш
78'
76'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Р. Мориока
76'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Кайембе
ГОЛ! 3:1!
Я. Гбоу
73'
Замена
Э. Керер
️️️️
Д. Хотич
70'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Уэда
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Хейманс
Желтая карточка
О. Деман
66'
59'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Хоссейнзаде
ГОЛ! 2:0!
А. Уэда
Пас отдал
К. Данке
57'
Желтая карточка
Л. Лопеш
55'
Желтая карточка
Б. Попович
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Ж. Марселен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
1-3-5
99
Майецки
5
Попович
10
Хотич
17
Франсис
22
Лопеш
2
Даланд
18
Уэда
9
Данке
24
Сомерс
24
Марселен
3-4-3
1
Патро
25
Андреу
44
Букамир
18
Кайембе
88
Мориока
8
Зорган
2
Васински
99
Хоссейнзаде
27
Нкуба
8
Голизаде
12
Бенбуали
2
Деман
35
Велкоски
35
Велкоски
2
Деман
24
Марселен
5
Равик
5
Равик
24
Марселен
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
18
Уэда
34
Гбоу
34
Гбоу
18
Уэда
10
Хотич
44
Керер
44
Керер
10
Хотич
18
Кайембе
7
Мбенза
7
Мбенза
18
Кайембе
88
Мориока
38
Чачуа
38
Чачуа
88
Мориока
99
Хоссейнзаде
38
Хейманс
38
Хейманс
99
Хоссейнзаде
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Шарлеруа
89
Себастьян Брюззезе
ВР
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Серкль Брюгге - Шарлеруа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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