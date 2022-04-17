|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|1' -66'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|66' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|74' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -58'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|57' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|83' 72'
|17.04.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.04.2022
|83' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)