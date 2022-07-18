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Токио
Кенто Хашимото
Новости
€ 600 тыс
Кенто Хашимото - новости
Токио
16 августа 1993 (33), Токио
#42 | Полузащитник
182 см
Япония
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Новости
Трансферы
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Аренда Хашимото в «Виссел Кобе» продлена. Игрок принадлежит «Ростову»
2022.07.02 20:05
Фото
Хашимото ушел в аренду в «Виссел Кобе» Иньесты
2022.03.27 13:55
Хашимото приостановил контракт с «Ростовом» (Сергей Егоров)
2022.03.23 14:58
1
Хашимото может уйти из «Ростова»
2022.03.22 17:52
2
«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан
2021.10.16 18:11
4
Калинин, Хашимото, Комличенко – в старте «Ростова» на матч с «Динамо»; Бальбуэна, Лаксальт, Захарян выйдут у гостей
2021.07.23 19:05
5
Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей
2021.05.02 16:11
Хашимото и Гигович не помогут «Ростову» в игре с «Арсеналом»
2021.04.18 01:32
1
Фото
Песьяков, Хашимото, Соу сыграют в старте у «Ростова»; Маслов, Мозес, Промес – в основе «Спартака»
2021.04.04 17:52
6
Sport24: «Ростов» отзаявил Хашимото из-за лимита на легионеров
2021.02.19 17:24
3
Фото
«Пельмени, блины». Хашимото огласил список любимых блюд
2020.12.25 19:35
7
Видео
«Я самурай»: Хашимото на русском обратился к болельщикам «Ростова»
2020.12.15 00:22
2
Хашимото не сыграет до конца года
2020.12.02 19:57
Фото
Хашимото – лучший игрок «Ростова» в сентябре
2020.10.02 13:45
1
Хашимото – о Карпине: «Когда смотрел видео о нем, подумал: «Ого, вот это он жесткий». Так и есть»
2020.09.29 11:17
5
Хашимото: «Ставлю своей целью забить десять голов за сезон»
2020.09.27 17:33
5
РПЛ. Дубль Хашимото помог «Ростову» в меньшинстве победить «Арсенал» и подняться на третье место
2020.09.27 15:56
20
Бурлак, Сокол, Горбатенко – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Бабурин, Байрамян, Хашимото сыграют у гостей
2020.09.27 12:51
1
Видео
Новичок «Ростова» Хашимото – лучший игрок матча с «Уралом»
2020.08.29 22:49
РПЛ. Гол Хашимото во второй игре подряд принес «Ростову» три очка в матче с «Уралом»
2020.08.26 22:23
27
РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Уфы» благодаря дебютному голу Хашимото
2020.08.23 18:24
14
Аликин, Данченко, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с «Ростовом»; Карпин выпустил Хашимото, Зайнутдинова, Ионова
2020.08.23 15:36
1
Карпин: «Хашимото, Тошевски – усиление «Ростова» в связи с участием в Лиге Европы»
2020.08.08 22:49
6
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