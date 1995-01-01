РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Уфы» благодаря дебютному голу Хашимото

Опять таже игра, катание мяча от штрафной противника к своим воротам. У Норманна как всегда проблема с пасами. Чернова надо ставить всегда в основу. Ну а так с победой. Надо собраться, Полоз поможет.
В матче 4-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Ростову».
Башкирская команда играла в меньшинстве с 39-й минуте после удаления Вячеслава Кротова.
На 79-й минуте свой дебютный гол в РПЛ забил японский полузащитник Кенто Хашимото.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хашимото, 79.
Удаления: Кротов, 39 – нет.