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    РПЛ. «Ростов» вырвал победу у «Уфы» благодаря дебютному голу Хашимото

    В матче 4-го тура РПЛ «Уфа» дома уступила «Ростову».

    Башкирская команда играла в меньшинстве с 39-й минуте после удаления Вячеслава Кротова.

    На 79-й минуте свой дебютный гол в РПЛ забил японский полузащитник Кенто Хашимото.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хашимото, 79.

    Удаления: Кротов, 39 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии19
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      Рейтинг: +105

      ростов 100/100 54 минуты назад

      Опять таже игра, катание мяча от штрафной противника к своим воротам. У Норманна как всегда проблема с пасами. Чернова надо ставить всегда в основу. Ну а так с победой. Надо собраться, Полоз поможет.

      2
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      Рейтинг: +4624

      Krossmen73 58 минут назад

      Ростовчане молодцы.Дожали неуступчивого соперника.Очень нужные и заслуженные три очка!С победой Ростов!!!

      3
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      Рейтинг: +2196

      Гавроша 1 час назад

      Спартак - Локомотив
      0:1
      Мурило, 10 (0:1)

      1
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      Рейтинг: +41104

      portero 2 часа назад

      Уфа совсем неплохо играла в меньшинстве....
      Ростов с победой, а то результат пока совсем не очень хороший, как у быков...

      4
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      Рейтинг: +262

      Бывший спартаковец 2 часа назад

      Приятно посмотреть, как фарм-клуб Спартака обосрался!

      2
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      Рейтинг: +2196

      Гавроша 2 часа назад

      А свиньи уже беситься стали, а еще говорят, что мол не их фарм клуб!!!!

      2
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      Рейтинг: +2196

      Гавроша 2 часа назад

      А сартак поганый уже на 9 месте!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2818

      afw13 > Гавроша 1 час назад

      сартак это твой новый ухажер-узбек?))))

      1
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      Рейтинг: +2196

      Гавроша 2 часа назад

      Пусть фарм клуб сартака вылетает!

      1
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      Рейтинг: +1155

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Валера,верим..

      5
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      Рейтинг: +1370

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ростов же не Спартак. Это Спартаку нужно отдать мяч, он все равно ничего путного с ним не сделает.

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