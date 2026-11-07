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Япония. Джей-лига
Команды
Токио
Кенто Хашимото
Статистика
€ 600 тыс
Кенто Хашимото - статистика
Токио
16 августа 1993 (33), Токио
#42 | Полузащитник
182 см
Япония
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
37' - 90'
90'
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
85' - 90'
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2026/2027
Япония. Джей-лига 2025
Испания. Сегунда 2024/2025
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Испания. Сегунда 2023/2024
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Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 21 тур
Эйбар
1 : 1
21.12.2024
Гранада
73' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Кордоба
2 : 1
17.12.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
2 : 1
14.12.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Уэска
2 : 1
07.12.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Эйбар
1 : 0
02.12.2024
Картахена
75' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Бургос
1 : 0
23.11.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
2 : 0
16.11.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Депортиво
1 : 0
11.11.2024
Эйбар
78' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Эйбар
0 : 2
02.11.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Малага
1 : 0
27.10.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Эйбар
1 : 0
23.10.2024
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Мирандес
1 : 0
19.10.2024
Эйбар
1' - 60'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
1 : 0
12.10.2024
Эльденсе
84' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
1 : 3
05.10.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
75' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
81' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Был в запасе
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