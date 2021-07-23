Кенто Хашимото - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Кенто
|Фамилия
|Хашимото
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Кенто
|Фамилия
|Хашимото
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|10
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|23.10.2021
|1' -44'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Арсенал (Тула)
|27' 29'
|16.10.2021
|1' -60'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2021
|1' -46'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|27.08.2021
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.08.2021
|1' -74'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|36'
|14.08.2021
|1' -78'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|75'
|08.08.2021
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14'
|01.08.2021
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.07.2021
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Динамо (Москва)