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Флавио Бианки
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€ 200 тыс
Флавио Бианки - статистика
Эмполи
24 января 2000 (26)
#9 | Нападающий
Италия
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Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Монца
2 : 2
08.05.2026
Эмполи
87' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Эмполи
1 : 0
01.05.2026
Авеллино
84' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Венеция
2 : 0
25.04.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Эмполи
1 : 1
19.04.2026
Виртус Энтелла
84' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Падова
1 : 0
12.04.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
06.04.2026
Эмполи
74' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Эмполи
4 : 2
22.03.2026
Пескара
64' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Катанцаро
3 : 2
08.03.2026
Эмполи
84' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
2 : 1
04.03.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Эмполи
1 : 1
28.02.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Каррарезе
3 : 0
23.01.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Эмполи
0 : 1
17.01.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Чезена
0 : 1
10.01.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Эмполи
1 : 1
27.12.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Мантова
0 : 1
21.12.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Юве Стабиа
2 : 0
13.12.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Эмполи
1 : 3
07.12.2025
Палермо
82' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
5 : 0
29.11.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
1 : 0
08.11.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
89' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
1 : 1
28.10.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 1
24.10.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Эмполи
2 : 2
28.09.2025
Каррарезе
Был в запасе
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