Хокин Эскьета - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Хокин
|Фамилия
|Эскьета
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|193
|Вес
|78
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Хокин
|Фамилия
|Эскьета
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|193
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|03.05.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Гранада (Гранада)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|15.02.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|25.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|31.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)