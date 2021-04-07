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    Хокин Эскьета - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Хокин
    Фамилия Эскьета
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 августа 1996 (26 лет)
    Рост 193
    Вес 78
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    16.05.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Реал (Мадрид)
    12.05.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    08.05.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Осасуна (Памплона)
    03.05.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    28.04.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    25.04.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    21.04.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    10.04.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    07.04.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    20.03.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    14.03.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    10.03.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    07.03.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Гранада (Гранада)
    26.02.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    21.02.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    15.02.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    07.02.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    31.01.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    25.01.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    06.01.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:3 Барселона (Барселона)
    03.01.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Эльче (Эльче)
    31.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    23.12.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    18.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    16.12.2020 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    12.12.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    04.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Сельта (Виго)
    29.11.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    31.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Севилья (Севилья)
    24.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Леванте (Валенсия)
    04.10.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    01.10.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    27.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    12.09.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:0 Атлетик (Бильбао)
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