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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Хокин Эскьета
Статистика
€ 2,50 млн
Хокин Эскьета - статистика
Кадис
17 августа 1996 (30), Памплона
#13 | Вратарь
193 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эльденсе
2 : 2
22.08.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Кадис
0 : 0
15.08.2026
Сельта (Б)
1' - 90'
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