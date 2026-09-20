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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Филиппо Терраччано
Статистика
€ 4,50 млн
Филиппо Терраччано - статистика
Милан
8 февраля 2003 (23), Верона
#42 | Защитник
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
88' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Италии 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
88' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
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Милан
Был в запасе
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