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Испания. Сегунда
Команды
Мирандес
Пабло Перес
Статистика
€ 200 тыс
Пабло Перес - статистика
Мирандес
18 августа 2001 (25)
#17 | Защитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
27
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
83' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
1' - 85'
45'
84'
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
57' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
64' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
76' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
46' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
84' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
12.04.2026
Кастельон
80' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Кордоба
2 : 2
27.03.2026
Мирандес
78' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
67' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Бургос
2 : 0
07.03.2026
Мирандес
Был в запасе
45'
Испания. Сегунда, 24 тур
Мирандес
2 : 1
02.02.2026
Малага
1' - 90'
30'
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
1' - 79'
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эйбар
2 : 1
02.01.2026
Мирандес
1' - 87'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
1' - 69'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 72'
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 90'
59'
Испания. Сегунда, 14 тур
Мирандес
0 : 2
16.11.2025
Бургос
1' - 90'
52'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Вальядолид
1 : 1
05.10.2025
Мирандес
1' - 46'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
46' - 90'
85'
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