Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Никита Каштан - статистика

Динамо Ставрополь
1 сентября 2003 (23)
#86 | Полузащитник
179 см | 63 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 84'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Ставрополь
1 : 2
09.09.2026
Нижний Новгород
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
30.08.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Ставрополь
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Киров
1 : 0
25.04.2026
Динамо Ставрополь
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Зенит-2
3 : 1
18.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 49'
28'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо-2
2 : 2
11.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
05.04.2026
Динамо Вл
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Алания
3 : 1
01.04.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
42' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
07.03.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Главные новости
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
3
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
15
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
22
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
24
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+