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    Никита Каштан - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Каштан
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 173
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2020 73' -90' Сочи (Сочи) 10:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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