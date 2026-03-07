Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Ставрополь - Динамо Киров: обзор матча 07 марта 2026

Динамо Ставрополь
07.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Киров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Ставрополь - Динамо Киров
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Стефан Калинов
Желтая карточка
Кирилл Кирянин
86'
Желтая карточка
Денис Якуба
84'
Замена
️️️️➡️️ Иван Кудряшов
81'
Желтая карточка
Артём Карасёв
79'
72'
Замена
Стефан Калинов ️️️️➡️️ Евгений Песиков
72'
Замена
️️️️➡️️ Максим Лаук
Замена
Денис Якуба ️️️️➡️️ Дмитрий Кратков
68'
Замена
️️️️➡️️ Данил Хромов
46'
Замена
Ринат Гараев ️️️️➡️️ Расул Жангуразов
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Кирилл Кирянин
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ЛЗ
19
Владислав Рымарь
ЛЗ
26
Дмитрий Кратков
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
47
Валентин Солодаренко
ПЗ
90
Михаил Гайнов
ЛП
75
Данил Хромов
ЦП
9
Расул Жангуразов
ПП
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
29
Евгений Игнатович
ЛЗ
91
Артем Филиппов
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Николай Камаев
ПЗ
98
Егор Поздняков
ЛП
17
Максим Лаук
ЦП
31
Кирилл Бурыкин
ПП
17
Евгений Песиков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо Ставрополь
48
Данила Шилов
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
8
Денис Якуба
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
Динамо Киров
3
Артем Пасько
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
83
Стефан Калинов
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
3-2-3-1
24
Терновский
32
Карасёв
13
Кирянин
7
Кудряшов
19
Рымарь
47
Солодаренко
90
Гайнов
75
Хромов
9
Жангуразов
10
Сычев
3-2-3-1
1
Задирака
12
Малых
72
Тепляков
29
Игнатович
8
Камаев
91
Филиппов
31
Бурыкин
17
Лаук
98
Поздняков
17
Песиков
9
Жангуразов
18
Гараев
18
Гараев
9
Жангуразов
26
Кратков
8
Якуба
8
Якуба
26
Кратков
17
Песиков
83
Калинов
83
Калинов
17
Песиков
Остались в запасе
Динамо Ставрополь
Динамо Киров
48
Данила Шилов
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
3
Артем Пасько
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
48
Данила Шилов
ЦЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
23
Геннадий Шульга
ЦЗ
86
Никита Каштан
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
Остались в запасе
3
Артем Пасько
ЦЗ
47
Иван Веселков
ЦЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Динамо Ставрополь - Динамо Киров
4
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
K. Garafutdinov
Стадион:
Ессентуки-Арена
Новости команд
Все
Динамо Ставрополь
Динамо Киров
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта, 08:33
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января, 16:29
15
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта, 08:33
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января, 16:29
15
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
22 ноября 2025, 18:30
1
«Нарт» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.17
21 ноября 2025, 15:38
«Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
14 ноября 2025, 09:53
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег
11 января, 15:32
3
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда
11 января, 14:15
6
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо Ставрополь
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
10.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 