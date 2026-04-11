Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - Динамо Ставрополь: обзор матча 11 апреля 2026

Динамо-2
11.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Ставрополь
89' А. Карасёв
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Динамо Ставрополь
Завершен
89'
ГОЛ! 0:1! Артём Карасёв
Желтая карточка
Кирилл Исаев
88'
80'
Желтая карточка
Кирилл Кирянин
72'
Замена
Денис Якуба ️️️️➡️️ Дмитрий Кратков
60'
Замена
Кирилл Кирянин ️️️️➡️️ Данил Хромов
35'
Желтая карточка
Никита Каштан
26'
Желтая карточка
Дмитрий Кратков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
98
Степан Ласкин
ЛЗ
65
Владимир Иванов
ЛЗ
8
Артем Змеев
ЛЗ
5
Александер Лубнин
ПЗ
2
Кирилл Исаев
ПЗ
75
Максим Майоров
ПЗ
64
Максим Никифоров
ЛП
10
Арсений Абдулхаликов
ЦП
89
Глеб Мирошниченко
ПП
53
Владислав Кудрявцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
32
Артём Карасёв
ЛЗ
86
Никита Каштан
ЛЗ
23
Геннадий Шульга
ЛЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
47
Валентин Солодаренко
ПЗ
26
Дмитрий Кратков
ПЗ
75
Данил Хромов
ЛП
11
Михаил Гайнов
ЦП
48
Данила Шилов
ПП
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
59
Владислав Степанов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
Динамо Ставрополь
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
7
Иван Кудряшов
ЦЗ
18
Денис Якуба
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
77
Расул Жангуразов
ЦЗ
3-2-3-1
47
Кудравец
2
Исаев
98
Ласкин
65
Иванов
8
Змеев
75
Майоров
64
Никифоров
10
Абдулхаликов
89
Мирошниченко
53
Кудрявцев
3-2-3-1
24
Терновский
47
Солодаренко
32
Карасёв
86
Каштан
26
Кратков
23
Шульга
48
Шилов
11
Гайнов
75
Хромов
10
Сычев
7
Кудряшов
7
Кудряшов
26
Кратков
18
Якуба
18
Якуба
26
Кратков
75
Хромов
13
Кирянин
13
Кирянин
75
Хромов
77
Жангуразов
77
Жангуразов
Остались в запасе
Динамо-2
Динамо Ставрополь
84
Адель Сорокин
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
59
Владислав Степанов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
84
Адель Сорокин
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
9
Илья Губаревич
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
59
Владислав Степанов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Динамо-2 - Динамо Ставрополь
3
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Главный судья:
E. Kurakin
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо-2
Динамо Ставрополь
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо-2
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 