Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Киров - Динамо Ставрополь: обзор матча 25 апреля 2026

Динамо Киров
25.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Ставрополь
51' Е. Песиков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - Динамо Ставрополь
Завершен
87'
Замена
️️️️➡️️ Расул Жангуразов
87'
Замена
️️️️➡️️ Никита Каштан
82'
Желтая карточка
Ринат Гараев
75'
Желтая карточка
Геннадий Шульга
Замена
️️️️➡️️ Билал Ахъядов
74'
72'
Желтая карточка
Валентин Солодаренко
57'
Замена
️️️️➡️️ Данил Хромов
57'
Замена
️️️️➡️️ Данила Шилов
Замена
️️️️➡️️ Александр Чижевский
52'
ГОЛ! 1:0! Евгений Песиков
Пас отдал Егор Поздняков
51'
46'
Желтая карточка
Данила Шилов
46'
Замена
️️️️➡️️ Николай Андриянов
Замена
️️️️➡️️ Роман Полковников
46'
24'
Красная карточка
Владислав Рымарь
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
12
Андрей Малых
ЛЗ
6
Матвей Мартинкевич
ЛЗ
29
Евгений Игнатович
ЛЗ
8
Николай Камаев
ПЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
98
Егор Поздняков
ЛП
17
Евгений Песиков
ЦП
31
Кирилл Бурыкин
ПП
91
Артем Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
23
Геннадий Шульга
ЛЗ
19
Владислав Рымарь
ЛЗ
7
Иван Кудряшов
ЛЗ
26
Дмитрий Кратков
ПЗ
18
Ринат Гараев
ПЗ
47
Валентин Солодаренко
ПЗ
11
Михаил Гайнов
ЛП
13
Кирилл Кирянин
ЦП
85
Вадим Цхадиашвили
ПП
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Динамо Киров
27
Александр Чижевский
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
7
Роман Полковников
ЦП
93
Билал Ахъядов
ЦФ
Динамо Ставрополь
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
86
Никита Каштан
ПЗ
48
Данила Шилов
ЛП
75
Данил Хромов
ЦП
77
Расул Жангуразов
ПП
65
Николай Андриянов
ЦФ
3-2-3-1
1
Задирака
73
Калинов
12
Малых
6
Мартинкевич
29
Игнатович
19
Степанов
98
Поздняков
17
Песиков
31
Бурыкин
91
Филиппов
3-2-3-1
24
Терновский
18
Гараев
23
Шульга
19
Рымарь
47
Солодаренко
7
Кудряшов
85
Цхадиашвили
13
Кирянин
11
Гайнов
10
Сычев
27
Чижевский
27
Чижевский
7
Полковников
7
Полковников
93
Ахъядов
93
Ахъядов
86
Каштан
86
Каштан
48
Шилов
48
Шилов
75
Хромов
75
Хромов
77
Жангуразов
77
Жангуразов
65
Андриянов
65
Андриянов
Остались в запасе
Динамо Киров
Динамо Ставрополь
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
Остались в запасе
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Динамо Киров - Динамо Ставрополь
1
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
18
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
D. Tkachenko
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Динамо Ставрополь
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Киров
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+