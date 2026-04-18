Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зенит-2 - Динамо Ставрополь: обзор матча 18 апреля 2026

Зенит-2
18.04.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Ставрополь
15' К. Косарев 29' А. Касаджиков 85' К. Косарев (П)
65' В. Рымарь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Динамо Ставрополь
Завершен
90' +3
Красная карточка
Артём Карасёв
Замена
Алексей Бусалаев ️️️️➡️️ Станислав Карелин
90' +3
Замена
Илья Булыгин ️️️️➡️️ Кирилл Косарев
90' +2
89'
Желтая карточка
Валентин Солодаренко
85'
Замена
Вадим Цхадиашвили ️️️️➡️️ Данила Шилов
ГОЛ с пенальти! 3:1! Кирилл Косарев
85'
Замена
Линар Ханов ️️️️➡️️ Александр Егурнев
80'
71'
Замена
Николай Андриянов ️️️️➡️️ Михаил Гайнов
68'
Желтая карточка
Михаил Гайнов
65'
ГОЛ! 2:1! Владислав Рымарь
Пас отдал Иван Кудряшов
Желтая карточка
Иван Шилёнок
64'
49'
Замена
Расул Жангуразов ️️️️➡️️ Никита Каштан
49'
Замена
Иван Кудряшов ️️️️➡️️ Дмитрий Кратков
49'
Замена
Данил Хромов ️️️️➡️️ Геннадий Шульга
Замена
Иван Шилёнок ️️️️➡️️ Сергей Чернов
45'
36'
Желтая карточка
Дмитрий Кратков
Желтая карточка
Евгений Дубинин
32'
ГОЛ! 2:0! Андрей Касаджиков
Пас отдал Александр Егурнев
29'
28'
Желтая карточка
Никита Каштан
ГОЛ! 1:0! Кирилл Косарев
Пас отдал Матвей Иванов
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
93
Максим Шичанин
ВР
85
Сергей Чернов
ЛЗ
87
Савелий Никифоров
ЛЗ
59
Андрей Касаджиков
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ПЗ
63
Станислав Карелин
ПЗ
71
Дмитрий Шумихин
ПЗ
89
Матвей Иванов
ЛП
97
Евгений Дубинин
ПП
91
Кирилл Косарев
ЦФ
53
Александр Егурнев
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
47
Валентин Солодаренко
ЛЗ
23
Геннадий Шульга
ЛЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
19
Владислав Рымарь
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
26
Дмитрий Кратков
ЛП
86
Никита Каштан
ЦП
48
Данила Шилов
ПП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
10
Ярослав Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Зенит-2
49
Линар Ханов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
72
Алексей Бусалаев
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ЦЗ
Динамо Ставрополь
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
75
Данил Хромов
ЦЗ
7
Иван Кудряшов
ЦЗ
65
Николай Андриянов
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
77
Расул Жангуразов
ЦЗ
3-2-2-2
93
Шичанин
63
Карелин
85
Чернов
87
Никифоров
59
Касаджиков
71
Шумихин
89
Иванов
97
Дубинин
53
Егурнев
91
Косарев
3-2-3-2
24
Терновский
19
Рымарь
47
Солодаренко
18
Гараев
32
Карасёв
23
Шульга
48
Шилов
86
Каштан
26
Кратков
10
Сычев
11
Гайнов
53
Егурнев
49
Ханов
49
Ханов
53
Егурнев
91
Косарев
80
Булыгин
80
Булыгин
91
Косарев
63
Карелин
72
Бусалаев
72
Бусалаев
63
Карелин
85
Чернов
92
Шилёнок
92
Шилёнок
85
Чернов
48
Шилов
85
Цхадиашвили
85
Цхадиашвили
48
Шилов
23
Шульга
75
Хромов
75
Хромов
23
Шульга
26
Кратков
7
Кудряшов
7
Кудряшов
26
Кратков
11
Гайнов
65
Андриянов
65
Андриянов
11
Гайнов
86
Каштан
77
Жангуразов
77
Жангуразов
86
Каштан
Остались в запасе
Зенит-2
Динамо Ставрополь
64
Константин Воинков
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
64
Константин Воинков
ЦЗ
84
Артем Митяев
ЦЗ
96
Максим Зайцев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Янис Григорян
ЦЗ
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Зенит-2 - Динамо Ставрополь
2
1
4
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
19
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Смена
Новости команд
Все
Зенит-2
Динамо Ставрополь
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Зенит-2
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Зенит-2
2 : 1
30.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+