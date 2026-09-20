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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Хакобо Гонсалес
Статистика
€ 1,20 млн
Хакобо Гонсалес - статистика
Овьедо
25 марта 1997 (29), Мадрид
#11 | Нападающий
173 см | 59 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
62' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
1' - 58'
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 65'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
62' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
1' - 58'
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 65'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
1' - 81'
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