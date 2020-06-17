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    Хакобо Гонсалес - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Хакобо
    Фамилия Гонсалес
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 90' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Сельта (Виго)
    90'
    16.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:3 Леванте (Валенсия)
    11.07.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Сельта (Виго)
    07.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    04.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Бетис (Севилья)
    30.06.2020 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 5:1 Сельта (Виго)
    27.06.2020 1' -81' Сельта (Виго) 2:2 Барселона (Барселона)
    24.06.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Сельта (Виго)
    21.06.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 6:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    17.06.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Сельта (Виго)
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