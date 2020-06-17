Хакобо Гонсалес - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Хакобо
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|59
|Имя
|Хакобо
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|90' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|90'
|16.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:3
|Леванте (Валенсия)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Сельта (Виго)
|07.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|30.06.2020
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|5:1
|Сельта (Виго)
|27.06.2020
|1' -81'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|24.06.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Сельта (Виго)
|21.06.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|6:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|17.06.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Сельта (Виго)