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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Лоренцо Коломбо
Статистика
€ 10 млн
Лоренцо Коломбо - статистика
Дженоа
8 марта 2002 (24)
#29 | Нападающий
183 см
Италия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
69' - 90'
70'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
1' - 70'
45'
45'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 67'
19'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Молодежный чемпионат Европы 2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
5
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
69' - 90'
70'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
1' - 70'
45'
45'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 67'
19'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
1' - 74'
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