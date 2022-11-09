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    Лоренцо Коломбо - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Лоренцо
    Фамилия Коломбо
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 марта 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 62' - 90' Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 67' Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    52'
    04.02.2023 1' - 87' Кремонезе 0:2 Лечче Италия. Серия А, 21 тур
    76'
    27.01.2023 1' - 70' Лечче 1:2 Салернитана Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 21 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 62' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 1' -67' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    52'
    04.02.2023 1' -87' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    76'
    27.01.2023 1' -70' Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    21.01.2023 1' -64' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 1' -72' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 1' -77' Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 1' -84' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    71'
    12.11.2022 1' -84' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    45' 83'
    09.11.2022 1' -72' Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    29'
    04.11.2022 1' -73' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    33'
    29.10.2022 82' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 83' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 81' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 1' -46' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2022 63' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 65' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 1' -70' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    25' 31' 40'
    28.08.2022 79' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 80' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 64' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
    87'
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