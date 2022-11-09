Лоренцо Коломбо - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|62' - 90'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 67'
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|52'
|04.02.2023
|1' - 87'
|Кремонезе
|0:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 21 тур
|76'
|27.01.2023
|1' - 70'
|Лечче
|1:2
|Салернитана
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|21
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|62' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|1' -67'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|52'
|04.02.2023
|1' -87'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|76'
|27.01.2023
|1' -70'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|1' -64'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -77'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|1' -84'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|71'
|12.11.2022
|1' -84'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|45' 83'
|09.11.2022
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|29'
|04.11.2022
|1' -73'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|33'
|29.10.2022
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|81' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|1' -46'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|63' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|65' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25' 31' 40'
|28.08.2022
|79' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|80' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|13.08.2022
|64' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)
|87'