|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|2
|0
|0
|0
|0
|Колос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|16.10.2021
|80' -90'
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|02.10.2021
|72' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|7:0
|Колос (Ковалевка)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Александрия (Александрия)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Рух (Львов)
|24.07.2021
|84' -89'
|Верес (Ривне)
|0:0
|Колос (Ковалевка)