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    Stanislav Sorokin - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Stanislav Sorokin
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 2 0 0 0 0
    Колос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:1 Ворскла (Полтава)
    20.11.2021 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    23.10.2021 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Львов (Львов)
    16.10.2021 80' -90' Львов (Львов) 1:4 Динамо (Киев)
    02.10.2021 72' -90' Львов (Львов) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    19.09.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    13.09.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:0 Львов (Львов)
    28.08.2021 Был в запасе Динамо (Киев) 7:0 Колос (Ковалевка)
    22.08.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:1 Александрия (Александрия)
    15.08.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 1:1 Рух (Львов)
    24.07.2021 84' -89' Верес (Ривне) 0:0 Колос (Ковалевка)
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