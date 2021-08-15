|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2021
|54' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|31.10.2021
|61' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|23.10.2021
|1' -67'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|16.10.2021
|46' -90'
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|02.10.2021
|66' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|19.09.2021
|50' -83'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.09.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|29.08.2021
|69' -89'
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|23.08.2021
|1' -71'
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|1' -64'
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|14' 33'
|08.08.2021
|1' -75'
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|30.07.2021
|67' -89'
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)