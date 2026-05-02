Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3 млн

Жереми Нгакия - статистика

Уотфорд
7 сентября 2000 (26)
#2 | Защитник
Англия | ДР Конго
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
33
3
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уотфорд
0 : 4
02.05.2026
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
5 : 1
25.04.2026
Уотфорд
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
3 : 0
21.04.2026
Уотфорд
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Уотфорд
0 : 2
18.04.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
1 : 2
27.02.2026
Уотфорд
1' - 90'
77'
58'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уотфорд
0 : 2
24.02.2026
Ипсвич Таун
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уотфорд
2 : 0
21.02.2026
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Саутгемптон
1 : 0
07.02.2026
Уотфорд
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
0 : 0
03.02.2026
Уотфорд
1' - 66'
45'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уотфорд
0 : 2
31.01.2026
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 1
24.01.2026
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уотфорд
1 : 1
21.01.2026
Портсмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уотфорд
0 : 2
17.01.2026
Миллуолл
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
0 : 1
29.12.2025
Уотфорд
1' - 66'
66'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лестер
1 : 2
26.12.2025
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уотфорд
1 : 0
20.12.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уотфорд
1 : 1
09.12.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
3 : 2
06.12.2025
Норвич Сити
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.12.2025
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
1 : 1
25.11.2025
Престон
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Дерби Каунти
2 : 3
22.11.2025
Уотфорд
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
1 : 1
07.11.2025
Бристоль Сити
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
04.11.2025
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уотфорд
3 : 0
01.11.2025
Мидлсбро
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
3 : 1
25.10.2025
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 1
22.10.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
18.10.2025
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 1
04.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
45, 45'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Портсмут
2 : 2
01.10.2025
Уотфорд
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
27.09.2025
Халл Сити
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Уотфорд
2 : 2
30.08.2025
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
1 : 1
23.08.2025
Уотфорд
1' - 78'
70'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+