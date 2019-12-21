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Серро
Матиас Суарес
Статистика
€ 200 тыс
Матиас Суарес - статистика
Серро
24 июня 1996 (30), Монтевидео
#43 | Защитник
182 см
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Уругвай. Примера 2024
Эквадор. Серия А 2024
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
4 : 0
21.12.2019
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2 : 2
04.12.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3 : 0
10.11.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 1
05.10.2019
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 0
29.09.2019
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
1 : 1
21.09.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 0
27.08.2019
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
1 : 1
17.08.2019
Монпелье
Был в запасе
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