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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 17 августа 2019
Бордо
17.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
70'
Д. Майя
22'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монпелье
Желтая карточка
Л. Косиельни
85'
76'
Желтая карточка
Д. Конгре
ГОЛ! 1:1!
Д. Майя
Пас отдал
Я. Бенрау
70'
Желтая карточка
С. Калу
68'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-3-1-1-2
56
Костиль
23
Пабло
6
Косиельни
17
Мешер
23
Бенито
94
Отавио
20
Сабали
26
Башич
90
Калу
12
де Превилль
16
У-Джо
3-3-1-2
28
Рульи
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
2
Суке
6
Ле Таллек
8
Ойонго
4
Ферри
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
14
Орельен Чуамени
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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