Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 27 августа 2019
Монпелье
27.08.2019, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Лион
42'
А. Суке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
Желтая карточка
А. Суке
90'
82'
Желтая карточка
К. Тете
56'
Желтая карточка
Т. Мендес
Желтая карточка
П. Мендеш
54'
51'
Красная карточка
Ю. Коне
49'
Желтая карточка
Л. Тусар
ГОЛ! 1:0!
А. Суке
42'
36'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
3-3-1-1-2
28
Рульи
3
Мендеш
31
Коцца
4
Хилтон
8
Ойонго
6
Ле Таллек
2
Суке
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-2-1-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
2
Андерсен
99
Коне
23
Мендес
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Монпелье
Лион
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монпелье - Лион
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Монпелье
Лион
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+