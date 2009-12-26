Дэвид Эдгар - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Эдгар
|Команда
|Хартлпул Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Эдгар
|Команда
|Хартлпул Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2010
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|13.03.2010
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Портсмут (Портсмут)
|09.02.2010
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|06.02.2010
|86' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.01.2010
|36' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Челси (Лондон)
|26.01.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|16.01.2010
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Бернли (Бернли)
|28.12.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|26.12.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Болтон (Болтон)