Денис Попов - статистика
#46 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2020
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|10:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.03.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|09.03.2020
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:4
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|16.09.2019
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Ахмат (Грозный)