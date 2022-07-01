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Тип трансфера
18.02.22 / 01.07.22
Без клуба
Свободный агент
13.02.20 / 15.09.20
Без клуба
Свободный агент
01.01.20 / 13.02.20
Свободный агент
06.09.19 / 01.01.20
Без клуба
Свободный агент
07.02.19 / 01.07.19
Свободный агент
21.08.18 / 07.02.19
Свободный агент
07.02.18 / 21.08.18
Без клуба
Свободный агент
04.10.17 / 07.02.18
Свободный агент
01.07.17 / 04.10.17
Свободный агент
22.02.17 / 01.07.17
Свободный агент
31.01.14 / 06.09.14
Без клуба
Свободный агент
01.07.10 / 01.07.11
2 млн €
29.07.09 / 30.06.10
Аренда
01.08.07 / 01.07.10
8 млн €
01.07.06 / 30.06.07
Аренда
31.01.05 / 01.08.07
14 млн €