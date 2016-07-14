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    Валерий Божинов - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Валерий
    Фамилия Божинов
    Состав Без клуба
    Родной город Горна-Оряховица
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2016 69' -90' Партизан (Белград) 0:0 Заглембе (Любина)
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