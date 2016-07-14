Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008