|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.05.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|16.04.2018
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.04.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|15.01.2018
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|68'
|01.01.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)