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Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 01 января 2018
Сток Сити
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
73'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
К. Виммер
66'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
61'
Желтая карточка
Д. Аллен
54'
26'
Желтая карточка
Х. Манкильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
4
Зума
6
Виммер
12
Эдвардс
5
Кэмерон
33
Питерс
7
Аллен
16
Адам
10
Шакири
15
Крауч
13
Чупо-Мотинг
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
22
Манкильо
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
30
Атсу
22
Перес
23
Мерфи
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
13
Ли Грант
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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