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Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 28 апреля 2018
Ливерпуль
28.04.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
Желтая карточка
В. ван Дейк
88'
42'
Желтая карточка
М. Диуф
36'
Желтая карточка
П. Крауч
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
3-2-2-1-1
1
Кариус
4
ван Дейк
24
Клаван
5
Морено
2
Гомес
2
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
9
Фирмино
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
17
Шоукросс
4
Зума
26
Бауэр
33
Питерс
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
15
Крауч
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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