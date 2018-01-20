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Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 20 января 2018
Сток Сити
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
53'
Д. Аллен
69'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
М. Бауэр
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Шакири
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
53'
34'
Желтая карточка
Д. Хогг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
4
Зума
17
Шоукросс
26
Бауэр
16
Адам
7
Аллен
24
Флетчер
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
4-5-1
1
Лоссль
25
Занка
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
2
Мэлони
10
Притчард
10
Инс
6
Хогг
13
Муй
3
ван Ла Парра
9
Мунье
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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