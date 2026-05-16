Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bebeto - статистика

Тондела
#2 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
24
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
64' - 90'
68'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 0
19.04.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 75'
90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 88'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
1' - 81'
Португалия. Примейра, 24 тур
Тондела
2 : 2
01.03.2026
Санта-Клара
1' - 90'
10'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
1' - 89'
4'
Португалия. Примейра, 22 тур
Тондела
1 : 1
13.02.2026
Алверка
1' - 62'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 2
07.02.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Тондела
0 : 0
01.02.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
3 : 0
25.01.2026
Тондела
1' - 84'
Португалия. Примейра, 18 тур
Тондела
0 : 1
18.01.2026
Брага
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
11.01.2026
Тондела
1' - 82'
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 82'
81'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
1' - 80'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
63' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
0 : 3
26.10.2025
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
1' - 75'
69'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 2
27.09.2025
Тондела
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
1' - 71'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 0
23.08.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
0 : 1
16.08.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+