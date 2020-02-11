|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:4
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.07.2020
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|15.07.2020
|76' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Суонси (Суонси)
|11.07.2020
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.07.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.07.2020
|88' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|20.06.2020
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|11.02.2020
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)