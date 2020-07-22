Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Сток Сити
Ноттингем Форест - Сток Сити: обзор матча 22 июля 2020
Ноттингем Форест
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 4
Завершен
Сток Сити
61'
Т. Фигейреду
19'
Д. Батт
73'
Д. МакКлин
78'
L. Gregory
90+6'
Н. Да Кошта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Сток Сити
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Н. Да Кошта
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кузинс
Замена
А. Майтен
️️️️
Ю. Рибейру
90'
+1
82'
Замена
Т. Инс
️️️️
L. Gregory
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Р. Йетс
80'
78'
ГОЛ! 1:3!
L. Gregory
Пас отдал
Д. МакКлин
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакКлин
72'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
С. Воукс
72'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Т. Окли-Бут
62'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
Д. Томпсон
ГОЛ! 1:1!
Т. Фигейреду
Пас отдал
Д. Лолли
61'
Замена
Т. Силва
️️️️
С. Соу
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Батт
Пас отдал
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
4
Юри Рибейру
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
33
Самба Соу
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
12
George Shelvey
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4-1-4-2
4
Рибейру
6
Уорролл
2
Фигейреду
2
Кэш
33
Соу
22
Йетс
19
8
11
Лолли
13
Смит
11
Граббан
4-4-2
17
Дэвис
2
Смит
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
24
Кузинс
16
МакКлин
25
Пауэлл
15
Томпсон
19
19
Воукс
4
Рибейру
77
Майтен
77
Майтен
4
Рибейру
33
Соу
70
Силва
70
Силва
33
Соу
22
Йетс
10
Да Кошта
10
Да Кошта
22
Йетс
Окли-Бут
14
Тимон
14
Тимон
Окли-Бут
19
10
Инс
10
Инс
19
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
15
Томпсон
2
Серенсен
2
Серенсен
15
Томпсон
19
Воукс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
19
Воукс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сток Сити
12
George Shelvey
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
George Shelvey
ЦФ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Сток Сити
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+