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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 07 июля 2020
Ноттингем Форест
07.07.2020, вторник, 19:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
45+3'
Г. Артер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
90'
+5
Желтая карточка
Д. Одои
Желтая карточка
М. Кэш
89'
87'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Б. Рид
Замена
А. Майтен
️️️️
B. Watson
85'
Желтая карточка
Ю. Рибейру
83'
71'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Г. Артер
71'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Кебану
Замена
А. Семеду
️️️️
Т. Силва
64'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
S. Ameobi
57'
Замена
Р. Йетс
️️️️
С. Соу
46'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Д. Лолли
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Г. Артер
44'
Желтая карточка
Д. Онома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
8
Ben Watson
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Ноттингем Форест
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Кэш
33
Соу
19
11
Лолли
70
Силва
8
11
Граббан
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
23
Брайан
31
Артер
6
Рид
14
Рид
17
Онома
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
19
27
Дьякаби
27
Дьякаби
19
8
77
Майтен
77
Майтен
8
70
Силва
30
Семеду
30
Семеду
70
Силва
33
Соу
22
Йетс
22
Йетс
33
Соу
11
Лолли
10
Да Кошта
10
Да Кошта
11
Лолли
92
Кебану
93
Кноккарт
93
Кноккарт
92
Кебану
14
Рид
23
Ле Марша
23
Ле Марша
14
Рид
31
Артер
10
Йохансен
10
Йохансен
31
Артер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
12
Жоао Карвалью
АП
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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