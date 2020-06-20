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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 20 июня 2020
Шеффилд Уэнсдэй
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+3'
К. Уикхэм
69'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Желтая карточка
D. Iorfa
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
Д. Уайлдсмит
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Л. Граббан
85'
Замена
Д. Босток
️️️️
Т. Силва
Замена
А. Хант
️️️️
М. Луонго
83'
78'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
А. Да Крус
️️️️
С. Флетчер
74'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Ли
74'
72'
Желтая карточка
М. Кэш
Желтая карточка
М. Одубайо
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
М. Кэш
68'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Роудс
68'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Д. Мерфи
68'
Желтая карточка
М. Луонго
62'
62'
Замена
А. Семеду
️️️️
Б. Джонсон
62'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
S. Ameobi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
20
Киран Ли
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
21
Массимо Луонго
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
27
Адама Дьякаби
ЦФ
4-3-1-2
33
Уайлдсмит
2
Палмер
31
20
Ли
27
29
Роудс
10
Беннэн
7
23
Мерфи
29
Уикхэм
21
Луонго
4-5-1
30
Самба
2
Кэш
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Фигейреду
19
22
Йетс
11
Лолли
70
Силва
11
Джонсон
11
Граббан
23
Мерфи
28
Одубайо
28
Одубайо
23
Мерфи
21
Луонго
8
Хант
8
Хант
21
Луонго
Флетчер
9
Да Крус
9
Да Крус
Флетчер
20
Ли
3
Рич
3
Рич
20
Ли
29
Роудс
26
Флетчер
26
Флетчер
29
Роудс
70
Силва
15
Босток
15
Босток
70
Силва
11
Джонсон
30
Семеду
30
Семеду
11
Джонсон
19
10
Да Кошта
10
Да Кошта
19
11
Граббан
27
Дьякаби
27
Дьякаби
11
Граббан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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