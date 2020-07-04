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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 04 июля 2020
Дерби Каунти
04.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+8'
К. Мартин
12'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
90'
+8
Красная карточка
М. Уогхорн
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Рибейру
90'
+1
Желтая карточка
S. Ameobi
90'
+1
Замена
А. Майтен
️️️️
Л. Граббан
Замена
М. Уиттакер
️️️️
М. Берд
89'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Л. Сибли
82'
Замена
М. Лоу
️️️️
К. Форсит
82'
Желтая карточка
Л. Сибли
80'
77'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Д. Лолли
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Найт
68'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Д. Холмс
66'
60'
Замена
Т. Силва
️️️️
С. Соу
59'
Замена
S. Ameobi
️️️️
Н. Да Кошта
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
B. Watson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
33
Самба Соу
ОП
8
Ben Watson
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Ноттингем Форест
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
3-2-4-1
29
Хамер
5
Кларк
3
Форсит
9
12
Эванс
2
Богль
18
Берд
32
Сибли
12
Найт
14
Холмс
18
Мартин
4-1-3-2
30
Самба
2
Кэш
4
Рибейру
6
Уорролл
2
Фигейреду
33
Соу
8
22
Йетс
11
Лолли
10
Да Кошта
11
Граббан
3
Форсит
3
Лоу
3
Лоу
3
Форсит
32
Сибли
4
Шинни
4
Шинни
32
Сибли
12
Найт
29
Уогхорн
29
Уогхорн
12
Найт
14
Холмс
8
Джозефзун
8
Джозефзун
14
Холмс
18
Берд
7
Уиттакер
7
Уиттакер
18
Берд
11
Лолли
27
Дьякаби
27
Дьякаби
11
Лолли
33
Соу
70
Силва
70
Силва
33
Соу
11
Граббан
77
Майтен
77
Майтен
11
Граббан
10
Да Кошта
19
19
10
Да Кошта
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
12
Жоао Карвалью
АП
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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