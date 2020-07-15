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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Суонси
Ноттингем Форест - Суонси: обзор матча 15 июля 2020
Ноттингем Форест
15.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип
2 : 2
Завершен
Суонси
20'
S. Ameobi
55'
S. Ameobi
8'
Р. Брюстер
45'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Суонси
90'
+1
Желтая карточка
G. Byers
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Р. Йетс
89'
86'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
Р. Брюстер
86'
Замена
G. Byers
️️️️
К. Галлахер
82'
Красная карточка
К. Ноутон
Замена
M. Dawson
️️️️
Т. Фигейреду
76'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Н. Да Кошта
76'
Замена
А. Майтен
️️️️
S. Ameobi
76'
70'
Замена
Б. Целина
️️️️
Д. Фултон
63'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
М. ван дер Хоорн
ГОЛ! 2:2!
S. Ameobi
Пас отдал
C. Jenkinson
55'
Желтая карточка
C. Jenkinson
49'
45'
+3
Желтая карточка
К. Галлахер
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Айю
Желтая карточка
Т. Фигейреду
38'
Желтая карточка
С. Соу
32'
ГОЛ! 1:1!
S. Ameobi
Пас отдал
Ю. Рибейру
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
8
Ben Watson
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
2
2
Фигейреду
4
Рибейру
6
Уорролл
33
Соу
8
22
Йетс
19
11
Граббан
10
Да Кошта
3-2-3-1-1
22
14
Робертс
6
Гехи
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
8
Галлахер
24
Айю
10
Брюстер
2
Фигейреду
20
20
2
Фигейреду
10
Да Кошта
11
Лолли
11
Лолли
10
Да Кошта
22
Йетс
27
Дьякаби
27
Дьякаби
22
Йетс
19
77
Майтен
77
Майтен
19
4
Фултон
43
Целина
43
Целина
4
Фултон
3
ван дер Хоорн
5
Кабанго
5
Кабанго
3
ван дер Хоорн
8
Галлахер
7
7
8
Галлахер
10
Брюстер
22
Гэррик
22
Гэррик
10
Брюстер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Суонси
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Ноттингем Форест - Суонси
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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